O número de nascimentos tem vindo a diminuir. Nos primeiros quatro meses do ano nasceram menos 246 bebés em comparação com o mesmo período, no ano de 2023.

Existe, por parte dos casais, cada vez mais planeamento e o aumento de filhos únicos. Os motivos para estas decisões passam pelo “custo de vida cada vez mais caro” e a falta de vagas nas creches.