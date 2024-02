Há um ano em prisão preventiva, Dani Alves é agora julgado em tribunal

Um ano depois de ter sido detido, começou em Barcelona o julgamento do jogador brasileiro Dani Alves, acusado de violar uma mulher numa discoteca. No primeiro de três dias de julgamento foi ouvida a queixosa que acusa o ex-internacional brasileiro de agressão sexual. A alegada vítima falou durante mais de uma hora, numa sala de audiências fechada aos jornalistas, com a voz distorcida e sem contacto visual com o jogador.