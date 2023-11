Hospital Al-Shifa. 31 bebés prematuros transferidos para Rafah

Vindos ao mundo no meio de bombardeamentos implacáveis, os 31 bebés prematuros do Hospital Al-Shifa têm agora uma hipótese razoável de sobrevivência. Em conjunto com as Nações Unidas, o Crescente Vermelho Palestiniano pôde retirá-los este domingo e levá-los para Rafah, a cidade do sul, mesmo em cima da fronteira com o Egito.