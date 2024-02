Indústria militar russa já conta para 7,5% do PIB e o Ocidente está preocupado

Vladimir Putin e membros do Governo russo têm multiplicado as visitas a fábricas de armamento na Federação Russa. As imagens que chegam ao Ocidente causam preocupação, com o Kremlin a anunciar perspetivas otimistas para o crescimento de uma economia que quer contrabalançar bloqueios e sanções por causa da invasão da Ucrânia. O presidente russo esteve na quinta-feira numa fábrica, onde elogiou a qualidade do material bélico de produção nacional.

No sábado, o Ministro da Defesa, Sergei Shoygu, este numa fábrica de drones, onde disse que estavam a ser ultrapassados obstáculos iniciais e que o país vai reafirmar-se no mundo como potência produtora. As agências de informação estatais russas garantem que a economia cresceu 3,5% em 2023. A imprensa britânica diz que o setor militar industrial já corresponde a 7,5% do PIB russo.