Foram cinco detidos. Este é o balanço após mais de quarenta buscas em vários locais, nomeadamente na residência oficial do primeiro-ministro do ambiente e das infraestruturas.

As diligências do Ministério Público começaram bem cedo, envolveram magistrados do Ministério Público e foram realizadas pela PSP. Os cinco detidos vão ser presentes amanhã a um juiz de instrução criminal.