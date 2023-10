António Guterres está chocado com leitura que Israel fez da sua intervenção no Conselho de Segurança das Nações Unidas e garante que não justificou os atos terroristas do Hamas, até porque já os tinha classificado como horrorosos.

Mas este esclarecimento não amenizou a revolta de Israel, que insiste na demissão imediata do secretário-geral da ONU.