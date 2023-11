Há 48 dias que Gaza não amanhecia em silêncio. Apesar do cessar-fogo, pelo menos dois palestinianos morreram e 11 ficaram feridos em confrontos com tropas israelitas no centro de Gaza.

Israel tinha já avisado que a população estava proibida de regressar ao norte de Gaza, centro da operação terrestre, mas centenas de pessoas desafiaram os avisos e aproveitaram o recuo das tropas para regressar a casa.