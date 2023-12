Israel diz que Hamas está à beira da destruição e reafirma que não quer ficar em Gaza

A OMS avisa que, dos 36 hospitais existentes em Gaza, apenas 11 estão a funcionar parcialmente. A situação só tende a piorar, porque não há qualquer perspetiva de cessar-fogo. Os combates prosseguem com grande intensidade no sul e no centro da Faixa de Gaza. O ministro da defesa de Israel garante que o Hamas está à beira da destruição.