Ivo Lucas, Cristina Branco, Paulo Neves e Tiago Pacheco: quatro arguidos do julgamento de Sara Carreira ouvidos em tribunal

Decorreu, esta terça-feira, a primeira sessão do do julgamento do caso do acidente que provocou a morte da cantora Sara Carreira, em 05 de dezembro de 2020, no Tribunal de Santarém. Os pais da vítima mortal, Tony Carreira e Fernanda Antunes, estiveram presentes na sala de audiências, onde foram ouvidos todos os arguidos.