Um dos momentos mais esperados desta Jornada Mundial da Juventude foi o primeiro encontro do Papa Francisco com todos os peregrinos que se inscreveram no evento. E a palavra mais repetida foi “todos”.

O Sumo Pontífice disse que todos os presentes foram chamados por ele próprio, pelos bispos, sacerdotes e catequistas, mas sobretudo - sublinhou - foram “chamados pelo nome”, por Jesus.