"Julgo que se tratou de uma falha de comunicação entre a torre de controlo e o piloto da guarda-costeira japonesa"

Ainda não são conhecidas as causas do acidente que levou ao choque entre dois aviões num aeroporto do Japão. Sabe-se, para já, que a aeronave que levava quase 400 pessoas a bordo teve autorização para aterrar e também já está confirmado que a caixa negra do aviao da guarda costeira foi encontrada.



Não se sabe muito mais, mas os especialistas acreditam que se tratou de uma falha humana num aparente erro de comunicacao entre a torre de controlo e o piloto da guarda-costeira.