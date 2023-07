O PSD queixou-se à Procuradoria-Geral da República sobre a desproporção entre o âmbito da investigação e os elementos recolhidos em sedes do partido, mas também na casa do ex-presidente Rui Rio.

Em causa está uma investigação por suspeitas do uso de dinheiro atribuído pela Assembleia da República ao grupo parlamentar, que alegadamente foi usado para pagamento a funcionários do partido. Líder parlamentar do partido diz que a Justiça "passou uma linha que não devia ter passado".