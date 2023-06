Licença parental: pais esperam novas regras, Marcelo que aprovar mas tem dúvidas e pede esclarecimentos ao Governo

É suposto facilitarem a vida, mas, para já, as novas regras da licença parental estão a deixar os pais confusos. Embora já tenham entrado em vigor, no âmbito das alterações ao Código do Trabalho, o acesso ainda não é possível.

A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) apurou, junto da Presidência, que Marcelo Rebelo de Sousa não tem qualquer objeção política de fundo ao diploma e irá promulgá-lo, mas pediu um esclarecimento ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e está a aguardar.