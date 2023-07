A comunidade do Reino do Pineal chegou a Portugal em 2019. O líder assegura à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) que previu a pandemia e antecipa um novo confinamento mundial até ao final do ano.

O porta-voz nega ser um guru espiritual e insiste que as crianças são registadas apenas e só segundo as regras da comunidade, que garantem ser permitidas pela constituição portuguesa.