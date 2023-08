Lisboa não levou nome para ponte D. Manuel Clemente a discussão pública: e a polémica já pode ser discutida no Parlamento

A Câmara de Lisboa mantém-se em silêncio, depois de não ter aberto uma consulta pública à escolha do nome para a ponte sobre o Trancão que está a gerar polémica. Entre petições e contra-petições, os defensores do estado laico, que reclamam o excesso de catolicismo do estado, já reúnem mais de 17 mil assinaturas. O número já permite que seja feita uma discussão no Parlamento.