O ex-presidente da Comissão Executiva do Global Media Group foi ouvido esta manhã no Parlamento sobre a situação crítica do grupo que tem em marcha o despedimento coletivo de cerca de 200 trabalhadores e o salário de dezembro e subsídio de Natal em atraso.

Marco Galinha, que ainda é administrador, diz estar surpreendido com a atitude do fundo a quem vendeu a maioria do capital.