Mário Centeno: de ministro a professor que dá "lições" ao Governo

"Acho que os portugueses merecem melhor", disse António José Seguro, o homem que Costa afastou da liderança do PS, também já aderiu ao clube das perplexidades. E não é o único. Mário Centeno foi ministro das Finanças, hoje é governador do Banco de Portugal e iniciou há semanas uma estranha peregrinação de norte a sul do país - como professor. Dando lições, reprimendas e avisos ao Governo.