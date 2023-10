Mau tempo coloca regiões Norte, Centro e de Lisboa sob aviso laranja

O estado do tempo vai piorar já no final do dia desta sexta-feira e vai manter-se assim no fim de semana. A Proteção Civil decidiu, por isso, elevar 16 sub-regiões para aviso especial laranja e alerta para a possibilidade de inundações e cheias nas bacias hidrográficas do Lima, Cávado, Douro, Vouga e Mondego.