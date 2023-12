A partir de janeiro as embalagens dos medicamentos vão deixar de ter o preço. O recibo ou fatura da farmácia é que vai conter as informações relativas ao preço dos remédios.

O Governo justifica a medida com a necessidade de simplificar a legislação, e com as raras vezes que o preço efetivamente pago é o que consta na embalagem.

O antigo secretário de Estado socialista, Francisco Ramos, discorda desta medida.