Médicos dizem que Pizarro não apresentou qualquer alteração à última reunião. E não abdicam dos aumentos salariais de base

Ainda não foi este sábado que Governo e sindicatos médicos chegaram a acordo para pôr um fim à crise no Serviço Nacional de Saúde, que tem afetado sobretudo as urgências do país.

A FNAM e o SIM dizem que Manuel Pizarro apresentou-se na nova reunião sem apresentar qualquer alteração ao que foi discutido na anteriores, nomeadamente sobre os aumentos de 5%, quando os médicos exigem 30%.

"Há mais salário, mas sempre em suplementos, não em salário base, e se implicar mais e mais trabalho, desgaste e exaustão", lamentaram os sindicatos.