Médicos do INEM fazem formação especial para situação de guerra: "Tem de ser tudo ao relógio porque as vidas dependem disso"

Equipas do INEM estão a fazer formação médica especializada para cenários de guerra e de catástrofe. Trata-se de um curso especial que decorre no Centro de Saúde Militar de Coimbra, onde fazem formação todas as equipas médicas militares portuguesas que participam em missões internacionais e que coordena também a formação dos médicos que estão ao serviço do exército ucraniano.