Marlene Vieira deslumbrou-se com a culinária aos 12 anos, e não foi por causa do chá com torradas da avó. Foi mesmo com a sofisticação de uma cozinha como nunca tinha visto.

Apesar de a cozinha ser um espaço quase sempre associado às mulheres, o mundo dos chefs é há muito propriedade dos homens. Menos para Marlene Vieira. Só ela sabe explicar o que passou para dar a volta ao preconceito.