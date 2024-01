Na investigação conhecida esta semana, Miguel Albuquerque é também suspeito de atentato contra o Estado de direito por tentativa de condicionar a atuação dos jornalistas.

O Ministério Público diz que terá usado a ligação ao presidente da Câmara do Funchal e ao empresário Avelino Farinha para tentar afastar um jornalista do Jornal da Madeira porque não gostou do conteúdo de uma notícia.