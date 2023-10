Miguel Sousa Tavares apoia os ativistas do Climáximo: "Eu não me importo de levar com uma lata de tinta se isso ajudar a despertar as consciências"

Miguel Sousa Tavares não se revê em todas as posições do movimento Climáximo, mas revê-se "no despertar de consciências que eles estão a fazer". "Eles estão a bater-se pelo futuro dos nossos filhos, pelo futuro dos nossos netos, pelo futuro das gerações que vêm a seguir. E eu, que pertenço a uma geração que é altamente responsável pelo estado de degradação ambiental em que está o planeta, não posso deixar de concordar com isso", disse Sousa Tavares na "5ª Coluna", o seu novo espaço de comentário no Jornal Nacional da TVI. "É claro que as ações deles chocam, incomodam, mas se tens uma greve ela tem de incomodar, se não não tem efeitos."

Na opinião de Miguel Sousa Tavares, os ativistas que já cortaram estradas, partiram vidros e atiraram tinta ao ministro do Ambiente, "ainda não chegaram à violência física": "Eu não me importo de levar com uma lata de tinta se isso ajudar a despertar as consciências, até acho que mereço porque a minha geração é altamente responsável", disse.

De qualquer maneira, o comentador considera que os ativistas deveriam concentrar-se nos problemas portugueses - como por exemplo, a falta de água - e "rever os seus métodos e objetivos", para que as suas ações fossem mais eficientes e ajudassem "a chamar a atenção dos portugueses, porque mais ninguém mais o faz."