O Mirandês é a segunda língua oficial do nosso país, mas pouco mais de mil pessoas a falam, num recanto do nordeste transmontano. É uma língua muito antiga, com origem no antigo leonês.

Resistentes, teimosos e orgulhosos, muitos mirandeses insistem em falar a língua dos pais e avós, mas são os mais novos que a podem salvar da extinção.