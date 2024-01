Milhares de notas. PJ encontra 20 mil euros em casa do presidente da Câmara do Funchal e mais 10 mil na casa da mãe

A Polícia Judiciária encontrou 20 mil euros na casa do presidente da Câmara Municipal do Funchal e outros 10 mil euros na casa da mãe do autarca, que se encontra detido na sequência das investigações ao caso de alegada corrupção na Madeira.

Escutas e vigilâncias mostraram à investigação que Pedro Calado utilizou a mãe como “testa de ferro” para desviar atenções, sendo que, no período em que assumiu a vice-presidência do Governo Regional da Madeira, recebeu quase 70 mil euros em depósitos bancários.