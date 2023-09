Moradores queixam-se do barulho do Autódromo do Estoril

As atividades no Autódromo do Estoril têm sido cada vez mais frequentes nos últimos meses e a violação da lei do ruído levou os moradores a recorrem à Justiça. Uma providência cautelar deu agora razão à população. Até ao final do ano, o autódromo tem de encontrar medidas para controlar o excesso de ruído e minimizar os impactos nas zonas afetadas.