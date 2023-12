Morreu a mãe da criança de 7 anos que foi vítima de uma intoxicação alimentar

Toda a família, constituída por pai, mãe e dois filhos, foi hospitalizada, depois de terem jantado almôndegas, no início de dezembro. A mulher de 48 anos estava internada desde dia 9, no Centro Hospitalar de Coimbra, com prognóstico muito reservado. O pai e o outro filho do casal estão a salvo. Nas últimas semanas, foram feitas várias investigações para apurar a origem da intoxicação.