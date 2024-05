Morte de Raissi: milhares nas ruas iranianas com a presença do Líder Supremo

O presidente do Irão, Ebrahim Raissi, foi enterrado num mausoléu na cidade de Mashhad, a segunda maior do país, depois de um acidente de helicóptero que matou sete pessoas, incluindo o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian. Depois do acidente, que aconteceu no passado domingo na província do Azerbaijão Oriental, o Irão declarou cinco dias de luto, com cerimónias que contaram com a participação de milhares de pessoas nas principais cidades do país.

As principais agências noticiosas estrangeiras referem um ambiente tenso, num país preocupado com o perigo que a sensação de vazio de poder pode deixar numa população descontente. A República Islâmica já anunciou as eleições antecipadas para escolher novo presidente. Os comícios terão lugar dia 28 de junho.

Seja como for, não se esperam grandes alterações nas políticas interna e externa da teocracia iraniana, marcadas por uma forte repressão de opositores e dissidentes, e por uma hostilidade para com o Ocidente, em especial com os Estados Unidos da América.