Em Portugal, há dois desaparecimentos de crianças que estão na memória de todos: Rui Pedro, em 1987, e Madeleine Mccann, 20 anos depois. Até hoje, nenhum deles foi resolvido. No site da Polícia Judiciária constam ainda cinco crianças desaparecidas.

A maioria dos pais acredita que têm de esperar dois dias para formalizar queixa. No entanto, as autoridades querem acabar com esse mito.