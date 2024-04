Paulo Portas rejeita a ideia de que o Governo quis enganar os portugueses prometendo uma descida do IRS que ficou aquém do que foi agora anunciado.

No Global desta semana, o comentador da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), admite que Luís Montenegro "poderia ter sido mais claro" quando anunciou os 1.500 milhões de euros de choque fiscal no parlamento, "mas o que ele diz é exatamente o que está no programa da AD e no programa do Governo".