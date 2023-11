As suspeitas que levaram à abertura do inquérito a António Costa surgiram durante as escutas telefónicas feitas aos vários arguidos deste caso, o nome do primeiro-ministro foi referido várias vezes nessas escutas.

Uma das escutas intercetou o próprio António Costa com o antigo ministro do ambiente, Matos Fernandes, a propósito dos negócios visados por este inquérito do DCIAP.