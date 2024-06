Narges Mohammadi está na prisão mas denuncia a "Tortura Branca" no Irão

A Prémio Nobel da Paz de 2023, Narges Mohammadi, está presa no Irão, mas, mesmo nestas circunstâncias, lançou um livro, intitulado "Tortura Branca", no qual denuncia o tratamento que o regime iraniano dá às prisioneiras políticas, como ela. O seu marido, Taghi Rahmani, esteve em Lisboa para apresentar o livro e continuar a sua luta pela liberdade da mulher e pela democracia no Irão, ainda não acredite que haja mudanças a curto prazo.