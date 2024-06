As forças de Israel amarraram um palestiniano a um carro do exército e tudo ficou registado. Aconteceu na Cisjordânia no passado sábado, mas agora foi possível encontrar o homem, Mujahid Abadi, que contou como tudo aconteceu.

As Nações Unidas acusam as forças israelitas de usarem escudos humanos nas operações militares.