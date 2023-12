Nininho Vaz Maia: o fenómeno que junta o pop ao flamenco e esgota todas as salas

Ninnho Vaz Maia tem tido uma ascensão meteórica na música, numa carreira com pouco mais de três anos. Com uma sonoridade que mistura pop e flamenco, tornou-se um dos artistas favoritos de Cristiano Ronaldo e esgota concertos com milhares e milhares de pessoas na plateia, como aconteceu no sábado no Campo Pequeno, em Lisboa.