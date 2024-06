Nome de Pinto da Costa apareceu no meio da Operação Influencer: sim, é verdade (saiba como)

Escutas do processo Influencer, a que a TVI/CNN Portugal teve acesso, indicam que o FC Porto e o seu presidente, Pinto da Costa, foram informados antecipadamente sobre buscas ao clube, realizadas em novembro de 2021, cuja data foi supostamente negociada com a PSP. No entanto, a direção nacional da PSP emitiu um comunicado a esclarecer que a sua intervenção foi limitada ao apoio na execução das buscas, sem envolvimento no planeamento ou na escolha da data.