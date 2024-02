Nova Direita, Alternativa 21 e mais... há mais partidos a lutar por um lugar no Parlamento

Os partidos sem representação parlamentar também estão em campanha para as legislativas de 10 de março. A Alternativa 21, uma coligação entre o Aliança e o Partido da Terra, e a Nova Direita são dois deles. O primeiro quer ser uma direita dialogante, enquanto o segundo se assume como o partido que quer preencher o espaço que diz existir entre a falta de coragem do PSD e a política de protesto do Chega.