Novas buscas no âmbito do caso Maddie McCann por causa de Christian Brueckner

A Polícia Judiciária vai fazer novas buscas a pedido na polícia alemã, na Barragem do Arade, a cerca de 50 quilómetros da Praia da Luz, no Algarve, relacionadas com Maddie McCann, a menina britânica que desapareceu em Lagos há 16 anos.

O local costumava ser frequentado por Christian Brueckner - principal suspeito do desaparecimento - que se encontra preso na Alemanha por crimes sexuais ocorridos em Portugal.

As autoridades alemãs querem saber se há provas que possam revelar novas informações sobre o desaparecimento da menina. Em 2008, o mesmo local também foi alvo de buscas pela Polícia Judiciária.