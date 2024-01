Número dois da Madeira sob investigação. Pedro Calado é suspeito de relação de promiscuidade com o grupo Afa

O presidente da autarquia do Funchal é um dos principais suspeitos da investigação de uma investigação do Ministério Público. Em causa está um alegado pacto corruptivo entre Pedro Calado e os altos responsáveis do grupo que detém a cadeia de hotéis Savoy. O autarca, que é considerado o número dois de Miguel Albuquerque, é suspeito de favorecer o grupo empresarial com decisões feitas à medida.