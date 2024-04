Nuno Melo lançou a ideia do serviço militar para jovens institucionalizados, oposição considera-na "imprudente" e "descabida"

A propósito da falta de efetivos nas Forças Armadas, uma ideia do ministro da Defesa vai ser discutida no Parlamento: Nuno Melo defendeu que os jovens que cometem pequenos delitos possam cumprir serviço militar em vez de serem institucionalizados. A ministra da Administração Interna subscreveu as palavras, mas as declarações são consideradas descabidas por partidos da oposição.