O "amor de verão" do PSD e os olhares "para cima" de Ventura. Oposição critica Orçamento do Estado

O Governo conta já com uma certeza relativamente ao Orçamento do Estado: votos a favor garantidos só mesmo os do PS. O PAN e o Livre deverão abster-se e toda a oposição irá votar contra. Neste cenário de viabilização garantida, António Costa fez a defesa do Orçamento com uma provocação ao PSD e desenterrou os brutais aumentos de impostos do tempo de Passos Coelho.