O beijo, o festejo obsceno, a polémica: Espanha vence mundial mas holofotes centram-se nas atitudes de Luis Rubiales

A Espanha fez história ao ganhar o primeiro mundial de futebol feminino, mas a imagem que está a correr mundo não é a do troféu que as espanholas levantaram pela primeira vez. No calor do momento, o presidente da Federação Espanhola de Futebol deu um beijo na boca à capitã da equipa e o episódio tornou-se viral nas redes sociais.