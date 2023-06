"O cartaz não é racista, não é violentador, a intenção é criar arrepio": o que diz o professor que desenhou Costa com nariz de porco e lápis espetados nos olhos

No fim das cerimónias do 10 de junho, Costa e a mulher decidiram fazer a pé o percurso de cerca de um quilómetro até ao local do almoço. Foram perseguidos por palavras de ordem e manifestantes, até ao momento em que, visivelmente irritado, António Costa chama “racistas” a quem protestava. Em causa está uma caricatura do primeiro-ministro. A Fenprof e a FNE demarcaram-se deste protesto e dizem que não ajuda a luta dos professores. O STOP acha que Costa exagerou na reação e que quer desviar as atenções