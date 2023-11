"O dinheiro deve servir e não governar": olá, vamos falar sobre os lucros da banca

AS PESSOAS NÃO SÃO NÚMEROS, POR PEDRO SANTOS GUERREIRO (EDIÇÃO NA ÍNTEGRA) Este ano os bancos já lucraram o equivalente ao valor injetado na TAP. Os lucros são cinco vezes maiores do que foram na pandemia e onze vezes maiores quando comparados com 2018. "Muito lucro, muita solidez, muita liquidez" é o que domina o sistema