Estamos a 40 dias das eleições legislativas, num ano que é crucial para a execução do Plano de Recuperação e Resiliência. Esse foi o tema de abertura do Global, com Paulo Portas, de 28 de janeiro.

Em cima da mesa de discussão esteve também a crise política nacional, incluindo nas ilhas, mas também os mais recentes desenvolvimentos internacionais, incluindo as guerras na Ucrânia e Médio Oriente.