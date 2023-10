Os deputados do Chega abandonaram o hemiciclo depois de uma discussão com Augusto Santos Silva. André Ventura exaltou-se depois de o presidente da Assembleia da República não ter condenado as agressões a deputados do seu partido durante a manifestação pela habitação deste sábado.

Entretanto, há uma nova polémica com a plataforma que organizou as manifestações. Ventura diz que o Chega foi convidado a participar e a plataforma Casa Para Viver nega-o.