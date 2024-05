O tornado que destruiu a cidade de Greenfield, no estado norte-americano do Iowa, provocou a morte a quatro pessoas e deixou pelo menos 35 feridas. Este é um balanço que poderá agravar-se uma vez que ainda decorrem as operações de resgate.

O centro-oeste dos Estados Unidos continua sob alerta, numa altura em que o país já contabiliza quase 900 tornados desde o início do ano.