A reportagem do enviado especial da CNN Portugal a Israel, Sérgio Furtado, conta a história de Idan, israelita com nacionalidade também portuguesa, que está desaparecido há um mês. Estava no Festival Supernova e ficou refém de um destino que lhe foi arrancado sem defesa possível.

O irmão de Idan tem-se dedicado a investigar cada pista, cada vídeo a tentar compreender o que aconteceu, mas as respostas que recebe são demasiadas vagas.