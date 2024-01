Depois dos recados de António Costa no discurso de abertura do Congresso do PS, à Justiça e ao Presidente da República, o segundo dia de trabalhos começou marcado por esses temas.

O presidente do partido, Carlos César não poupou Marcelo por ter convocado eleições e não foi o único.

O PS procura, por outro lado, afastar os processos judiciais deste 24.º Congresso, mas a reunião magna dos socialistas foi ensombrada pela Operação Influencer.