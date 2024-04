Operação Influencer: investigação a Costa sai ou fica no Supremo Tribunal?

O Ministério Público mantém silêncio sobre o processo que envolve António Costa e que levou à queda do Governo anterior. O ex-primeiro ministro não fala mais sobre o caso, aguarda respostas. Pediu para depor mas nem sabe se a parte do caso que o envolve se mantém no Supremo Tribunal de Justiça ou passa para o Departamento Central de Investigação Penal